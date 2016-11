Integration: Land präsentierte Arbeitsprogramm

In Graz ist am Dienstag das „Arbeitsprogramm Integration“ des Landes präsentiert worden. Dabei handelt es sich um einen umfassend erarbeiteten Maßnahmenkatalog, um Intergration umzusetzen, voranzubringen und zu leben.

Rahmen und Auftritt waren groß: In der Aula der alten Universität Graz versammelte sich am Dienstag alles, was in der Steiermark Rang, Namen und Stimme hat - nahezu alle führenden Köpfe der Politik und der steirischen Organisationen von Caritas über Polizei bis zum AMS.

ORF

„Es braucht konkrete Maßnahmen“

Es ging um das große Thema der vergangenen Monate und Jahre: um die Integration von Migranten, von Flüchtlingen, von Asylberechtigten jeden Alters, so Sozialrätin Doris Kampus (SPÖ): „Wir haben vor, diesen Weg konsequent zu gehen, mit Menschlichkeit, mit Respekt, aber auch damit, dass wir sagen, wir wollen Fehler der Vergangenheit nicht noch einmal machen. Ein Fehler der Vergangenheit war ganz schlicht der Glaube zu sagen, die Menschen werden sich integrieren, wenn nur beide Seiten es wollen - wir haben erkannt, es braucht ganz konkret Maßnahmen.“

Jeder trug seinen Puzzlestein bei

Eingefordert wurden diese Maßnahmen von den Vertretern aller gesellschaftlicher Organisationen - und jeder habe seinen Puzzlestein beigetragen, so Kampus, rund um die auf der Hand liegenden Schwerpunkte Ausbildung, Beschäftigung, Wohnen und Gesundheitsversorgung. Das fertige Puzzle - das „Arbeitsprogramm Intergration“ umfasst einen Katalog an Projekten und Maßnahmen, manche bereits aktiv, andere angedacht.

Am Dienstag wurden nur einige Konturen umrissen, etwa von Caritas-Direktor Herbert Beiglböck: „Der erste Preis, den wir zu zahlen haben, ist Anstrengung, das zweite sind dann Ressourcen, Zeit, und es braucht auch Geld, damit die Luft nicht ausgeht.“ Und Alexandra Köck vom Verein Zebra ergänzte: „Wir müssen uns jetzt überlegen, wie können Ehrenamtliche zu Marathonläufern werden, wie können sie noch weiterhin die Menschen auf ihrem weiteren Weg begleiten - Stichwort soziale Kontakte und Freundschaften, was das wesentlichste ist.“

„Die Menschen werden auch bleiben“

Es sei erst der Start, sagte Kampus, die tatsächliche Arbeit beginne jetzt: „Tausende Schritte, tausende Menschen und noch ganz lange - diese große Aufgabe wird bleiben, und die Menschen werden auch bleiben.“ Runde Tische führten zum Arbeitsprogramm, runde Tische und Evaluierungen sollen es auch weiterhin auf dem Weg in Richtung Landtag begleiten. Der Weg soll interaktiv sein und offen gehalten werden für weitere Vorschläge, hieß es am Dienstag.

Link: