Johannes Lafer macht Gusto auf die Steiermark

Mit neuen Videoclips vom Dachstein bis zu den Thermen will der Steiermark Tourismus Gusto auf die unterschiedlichsten Regionen des grünen Herzen Österreichs machen - die Hauptrolle spielt dabei Fernsehkoch Johann Lafer.

Mehr als zwei Wochen lang wurde in allen vier Jahreszeiten in der ganzen Steiermark gedreht - nun sind die ersten zwei von insgesamt vier Videos online.

Mit Ruhe und Gemütlichkeit

Erich Neuhold von Steiermark Tourismus zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit diesen Videos starten. Ich habe Johann Lafer einmal in einem Kochbuch gesehen - wie er durch den thailändischen Dschungel fährt. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch super, wenn Johann Lafer einmal durch die Steiermark fährt.“ Und das tut er - auf einer Puch MS 50, die mit ihren 2,8 PS eine doch recht gemütliche Reisegeschwindigkeit vorgibt.

Steiermark Tourismus

Stellt sich die Frage, wie viel Dschungel denn da eigentlich noch in der Steiermark steckt: „Sehr viel! Auch sehr viele schöne und noch unentdeckte Plätze. Wenn man sich heute in aller Ruhe bestimmte Gegenden in der Steiermark anschauen kann, dann entdeckt man Dinge, die man sonst, wenn man einfach mit dem Auto schnell vorbeifährt, gar nicht sieht. Und da ist bei mir sehr viel hängengeblieben“, zieht Johann Lafer begeistert Bilanz.

Links: