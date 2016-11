Allergosan baut in Graz neues Firmenzentrum

Der steirische Pharmabetrieb Allergosan investiert in Graz in einen neuen Firmenstandort, der gleichzeitig auch ein Veranstaltungszentrum für Gesundheitsthemen werden soll. Am Donnerstag war Spatenstich.

Mit dem Produkt „Omnibiotic“ machte sich Allergosan in den letzten 20 Jahren weltweit einen Namen - aus einem Ein-Frau-Betrieb wurde in dieser Zeit ein international agierendes Unternehmen mit derzeit 115 Mitarbeitern. An der Spitze des Betriebes steht Firmengründerin und Pharmazeutin Anita Frauwallner.

Neues Haus für Forschung und Fortbildung

15 Millionen Euro fließen nun in den neuen Firmen- und Forschungsstandort bei der Puntigamerstraße in Graz, wo laut Frauwallner auch das internationale Auslieferungslager angesiedelt wird; außerdem entsteht im Neubau ein Seminar- und Kongresszentrum, in dem es Vorträge zum Thema Gesundheit geben soll.

International auf Expansionskurs

Als pharmazeutischer Betrieb ist Allergosan ein internationaler Player mit stetig steigendem Umsatz, so Frauwallner: „Wir sind jetzt auf 35 Millionen, legen pro Jahr ungefähr um 20 Prozent zu.“ Und das Unternehmen wächst auch international: Als Wachstumsmärkte sieht Allergosan nach eigenen Angaben vor allem China und die USA.

Studien in Kooperation mit der Uni-Klinik Graz

Weltweit bekannt ist das Unternehmen auch für seine Erfolge in der Forschung: Zur Zeit laufen 30 verschiedene Studien von Allergosan an der Universitätsklinik in Graz, so die Unternehmensgründerin. Auch deshalb bleibt das steirische Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Graz - ab Herbst 2017 dann am neuen Standort auf fünf Stockwerken mit insgesamt 6.430 Quadratmetern.

