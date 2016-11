Welt-AIDS-Tag: 1.120 Steirer mit HIV infiziert

Am 1. Dezember findet jedes Jahr der Welt-AIDS-Tag statt. Allein in Österreich sind mehr als 11.800 Menschen mit dem HI-Virus infiziert, ein Drittel davon ist an AIDS erkrankt. In der Steiermark wird eine Steigerung an Infektionen befürchtet.

Rund 1.120 Menschen in der Steiermark sind mit dem HI-Virus infiziert. Im Jahr 2016 ist laut AIDS-Hilfe Steiermark eine leichte Steigerung der Neu-Infektionen zu befürchten. Waren es 2015 gesamt 42 neu entdeckte Infektionen, sind es heuer bereits bis Oktober 35 gewesen.

Späte Diagnose in Österreich

„Es ist zu befürchten, dass die Anzahl im Steigen ist. Wir hoffen, dass es nicht so ist, aber Prognosen sind diesbezüglich natürlich schwierig“, sagt AIDS-Hilfe-Leiter Manfred Rupp. Im langjährigen Schnitt sei die Rate der neu entdeckten Infektionen jedoch leicht rückläufig.

Die Dunkelziffer der Infizierten ist hoch, weil der HIV-Status oft erst spät kontrolliert werde, so Rupp. „Österreich ist eines jener Länder, in denen die HIV-Diagnose sehr spät gestellt wird. Im Fachbegriff nennt man das Late Presenter, die schon über drei bis vier Jahre mit der HIV-Infektion leben und sich erst dann testen lassen und dann den HIV-positiv Befund erhalten.“

Gute Behandlungsmöglichkeiten

Die HIV-Infektion könne gut behandelt werden, ist jedoch nach wie vor nicht heilbar. „Es gibt mittlerweile eine gute Behandlung, die dafür sorgt, dass die Erkrankung AIDS nicht auftritt und dass man viele Jahre gut leben kann mit dem Virus, aber man kann das Virus aus dem Körper nicht vertreiben“, erklärt Rupp.

Virus bei Routinetests leicht übersehbar

Klassische Risikogruppen für HIV-Infektionen gebe es nicht. Übertragen wird das Virus vor allem durch ungeschützten Geschlechtsverkehr und in seltenen Fällen auch über Bluttransfusionen oder gebrauchte Nadeln.

Einen HIV-Test gibt es in Österreich nur auf Verlangen des Patienten. Bei Gesundenuntersuchungen und Routinekontrollen kann das HI-Virus daher leicht übersehen werden. Eine kostenlose und anonyme Testung ist bei der AIDS-Hilfe Steiermark möglich.

