Hofburg-Wahl: Hofer oder Van der Bellen?

Am Sonntag wird ein neuer Bundespräsident gewählt, zur Wahl stehen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen. Was die Auszählung der Wahlkarten und Verkündung der Wahlergebnisse betrifft, ist man diesmal sehr vorsichtig.

Exakt 971.208 Steirer dürfen mitentscheiden, ob Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen neuer Bundespräsident wird - das sind nach Aktualisierung des Wählerzeichnisses um 1.721 mehr als bei der letzten Stichwahl im Mai. Die meisten Wahlberechtigten kommen aus Graz und Graz Umgebung, gefolgt vom Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Die ersten Wahllokale öffneten bereits um 6.30 Uhr, Wahlschluss ist in vielen Gemeinden schon um 12.00 Uhr. Am längsten - nämlich bis 16.00 Uhr - kann in Graz gewählt werden. Wer seine Wahlkarte schon ausgefüllt, aber noch nicht abgeschickt hat, muss diese direkt in einem beliebigen Wahllokal abgeben, alle anderen müssen direkt in die Wahlkabine - mehr dazu in 20 Prozent weniger Wahlkarten.

Keine Ergebnisse oder Prognosen vor 17.00 Uhr

Erste Ergebnisse werden vom Innenministerium nach einem Verbot des Verfassungsgerichtshofes nicht vor 17.00 Uhr veröffentlicht - die ersten Hochrechnungen wird es dennoch bald danach geben. In diese Prognosen werden zwar auch die Briefwahlstimmen miteingerechnet, tatsächlich ausgezählt werden dürfen diese aber erst am Montag.

Qualität vor Schnelligkeit

Damit dabei keine Fehler mehr passieren, wurden allein in der Steiermark hunderte Personen eigens dafür geschult, sagt Landeswahlleiter-Stellvertreter Manfred Kindermann: „Hier wurden genaue Abgrenzungen getroffen, in der zeitlichen Dimension, aber auch von der Zuständigkeit her - das wurde ganz genau und einheitlich aufgearbeitet, und ich gehe jetzt einmal ganz fix davon aus, dass das soweit gegriffen hat, dass hier praktisch fehlerlos gearbeitet werden kann.“

Nach Aufhebung der letzten Stichwahl geht es aber auch bei der Wahl selbst deutlich strenger zu, so Kindermann weiter: „Es wird so sein, dass sich die Wahlbehörden diesmal sehr gut auskennen, auch die Gesetzesvorgaben genau kennen, und auch für den Wähler gibt es ein paar Dinge, die anders laufen. Insbesondere wird wichtig sein die Ausweisleistung, es wird eine Identitätsprüfung im Wahllokal stattfinden, und es wäre hier gut, wenn der Wähler auch einen Lichtbildausweis mitnimmt, damit man die Identität einwandfrei feststellen kann.“

Wahlergebnis erst am Dienstag?

Bei einem knappen Wahlausgang könnte es in Anbetracht der tausenden Wahlkartenwähler erst am Dienstag ein vorläufiges Endergebnis geben - so spät wie noch nie - Qualität vor Schnelligkeit ist diesmal die Devise des Innenministeriums, um nicht noch einmal in die Verlegenheit einer erfolgreichen Wahlanfechtung zu kommen.

