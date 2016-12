Ex-Bankangestellter wegen Betrugs vor Gericht

Ein ehemaliger Bankangestellter aus dem Raum Leibnitz steht seit Montag wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs in Graz vor Gericht. Der Mann soll von 2006 bis 2010 insgesamt 44 Kunden um rund 2,5 Millionen Euro betrogen haben.

Seit 2012 waren Ermittlungen gegen den Mann geführt worden, nun kommt es zum Prozess am Grazer Straflandesgericht. Aufgeflogen war der Fall erst, als der Angestellte die Bank verlassen hatte und ein neuer Betreuer mit den Kunden in Kontakt trat.

Blankounterschriften

Dabei wurde festgestellt, dass die Häuslbauer weit mehr und höhere Kredite abgeschlossen haben sollen, diese wollen aber nichts davon gewusst haben - sie gaben an, dass sie dem Bankberater so vertraut hatten, dass sie Blankounterschriften geleistet hatten.

Rechtsanwalt: Kein Geständnis

Rechtsanwalt Christian Krachler vertritt etwa die Hälfte der Opfer. Er sagte vor Prozessbegin, dass der Verdächtige bisher nicht gestanden habe: „Er sagt, das war alles ordnungsgemäß.“ Verhandelt wird am am Montag und am Dienstag sowie am 19. Dezember.