Die steirischen Reaktionen zur Hofburg-Wahl

Die Hofburg-Stichwahl brachte ein eindeutiges Ergebnis: Der neue Bundespräsident heißt Alexander Van der Bellen. Bei den steirischen Grünen ist die Freude groß, der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek nahm das Ergebnis zur Kenntnis.

Alexander Van der Bellen liegt bei der Wahl zum Bundespräsidenten uneinholbar vor seinem FPÖ-Konkurrenten Norbert Hofer - so die ORF-Hochrechnung des Instituts SORA: Demnach kommt Van der Bellen auf 53,3 Prozent, Hofer auf 46,7 Prozent - mehr dazu in einem Liveticker (news.ORF.at).

Exakt 971.208 Steirer durften mitentscheiden, ob Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen neuer Bundespräsident wird - und hier ist es umgekehrt: Ohne Wahlkarten kommt Hofer hier auf 55,14 Prozent der Stimmen, Van der Bellen auf 44,86 Prozent - mehr dazu in Alle Ergebnisse im Detail (news.ORF.at). Inklusive Wahlkarten - sie werden erst am Montag ausgezählt - lautet die Prognose für die Steiermark 53,2 Prozent für Norbert Hofer und 46,8 Prozent für Alexander Van der Bellen - mehr dazu in Van der Bellen gewinnt, Hofer in Steiermark vorn.

Kunasek: „Das Ergebnis ist zur Kenntnis zu nehmen“

Vor allem über dieses Ergebnis freute sich der steirische FPÖ-Parteichef Mario Kunasek in einer ersten Reaktion: „Ich habe nicht damit gerechnet, die Stimmung war für uns in den letzten Tagen sehr gut - zumindest in unserer Wahrnehmung - aber es ist zur Kenntnis zu nehmen. Der Wähler hat entschieden, das ist ein demokratisches Ergebnis. Die Ergebnisse aus der Steiermark machen mich aber mehr froh als traurig.“

Auf die Frage, ob die Wahlanfechtung richtig war, sagte Kunasek: „Die Wahlanfechtung war sicherlich richtig, und ich glaube, es muss oberstes Gebot sein, dafür zu sorgen, dass es reguläre Wahlen gibt, dass die Wähler auch mit einem guten Gefühl zur Wahl gehen. Das Ergebnis ist wieder etwas anderes, aber ich glaube, nach einer demokratischen Wahl bleibt nichts anderes über, als zu sagen, der Wähler hat entschieden, es ist zur Kenntnis zu nehmen und auch dem Gegner zu gratulieren - so gehört sich das, auch mit einer sportlichen Fairness.“

Schönleitner: „Ein Präsident für alle Österreicher“

Beim Grünen Landessprecher Lambert Schönleitner ist die Freude dagegen sehr groß - und für ihn ist der Erfolg einzig auf die Person Van der Bellens zurückzuführen: „Ich glaube, dass Alexander Van der Bellen auf einzigartige Art und Weise gezeigt hat, dass er ein Präsident für alle Österreicher ist, dass er verbinden will, dass er die Spaltungen, die es gibt und die auch nicht wegzudiskutieren sind, überwinden will. Ich glaube auch, dass letztendlich bei vielen Österreichern das Argument der Gerechtigkeit auch eine große Rolle gespielt hat: Ich glaube, dass viele nicht damit einverstanden waren, einen Wahlgang zu wiederholen, der eigentlich eindeutig war, ohne dass es Manipulationen gegeben hat.“

Schützenhöfer: „Wird ein guter Präsident“

Ähnlich sieht es auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP): „Ich glaube, Alexander Van der Bellen wird ein guter Präsident sein. Er ist jetzt gestärkt durch eine noch größere Mehrheit, und ich glaube, er ist stark genug, dass er nicht die falschen Kosequenzen daraus zieht. Das ist nicht eine Wahl, bei der eine Partei gewonnen hat, sondern eine Person, und ich glaube, er wird das Verbindende in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen. Das ist ja die moralische Autorität, die ein Bundespräsident hat, und die kann er und wird er, glaube ich, ausspielen.“

Schützenhöfer kritisiert aber auch seine eigene Partei: „Eines hat sich in der Summe gezeigt, dass viele in der letzten Monaten auch aus der ÖVP sich schon recht direkt an der FPÖ angebiedert haben, weil sie geglaubt haben, da kommen andere Zeiten auf uns zu - das hat nun auch eine Abfuhr erlebt. Wir sollten als Volkspartei jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen, und alles tun, damit wir bei der nächsten Nationalratswahl mit ins Rennen um den ersten Platz gehen können. Im Wind kann nur der bestehen, der Rückgrat hat und bei seiner Meinung steht und sich mit der Windrichtung nicht ändert, sonst ist die Verlässlichkeit in der Politik gefährdet - das gilt für beide noch an der Regierung befindlichen Parteien: Die sollten sich am Riemen reißen.“

