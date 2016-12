Pkw-Lenker stirbt bei Kollision mit Lkw

Auf der Ennstalbundesstraße (B320) auf Höhe Unterburg ist am Dienstag ein Lkw-Zug mit zwei entgegenkommenden Pkws kollidiert: Ein 72-jähriger Pkw-Lenker kam ums Leben, die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Der 72-jährige Obersteirer war am Dienstagnachmittag auf die linke Fahrbahnseite geraten und gegen den Lkw gekracht. Der Mann, der vom Gemeindegebiet von Stainach-Pürgg in Richtung Liezen unterwegs gewesen war, starb laut den Einsatzkräften noch an der Unfallstelle.

BFV Liezen / Schlüßlmayr

Eine nachkommende Pkw-Lenkerin, die ihre Tochter mit im Auto hatte, fuhr auch noch in die Unfallstelle, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch in letzter Sekunde verhindern: Ihr Auto wurde vom Lkw nur gestreift und die beiden Insassen blieben - ebenso wie der Lkw-Fahrer - unverletzt.

BFV Liezen / Schlüßlmayr

Die Feuerwehr wurde gegen 13.30 Uhr alarmiert und barg den tödlich verletzten Irdninger mit einem hydraulischen Rettungsgerät. Andere Verkehrsteilnehmer meinten, dass den Lkw-Lenker keine Schuld treffe, wie ein Beamter schilderte.