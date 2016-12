Steirische HTP: Millionenaufträge aus Deutschland

Zwei Millionenaufträge hat der Fohnsdorfer Auto- und Flugzeug-Zulieferer HTP High Tech Plastics an Land gezogen: Er soll für zwei deutsche Autohersteller Teile mit einem Auftragsvolumen von zusammengerechnet mehr als 18 Mio. Euro liefern.

HTP

Die Zukunft des High-Tech-Kunststoffwerkes sei dadurch nachhaltig gesichert. Wie der ACstyria, dem HTP angehört, am Dienstag mitteilte, mache das Unternehmen im obersteirischen Fohnsdorf rund 80 Prozent seines Umsatzes in der Automobil- und den Rest in der Flugzeugindustrie.

„Hier zählen Präzision sowie Qualität“

Über die neuen Aufträge namhafter Autohersteller aus Deutschland zeigt sich HTP-Geschäftsführer Josef Kurzwernhart besonders zufrieden: „Die für diesen Auftrag hergestellten Premium-Dekorteile und Funktionsteile werden für Autos im High-End-Bereich produziert. Hier zählen vor allem Präzision in der Produktion sowie höchste Qualität im Prozess und beim Material. Wir sind stolz, uns hier gegen den Mitbewerb durchgesetzt zu haben.“

HTP

Die zwei zusammen mehr als 18 Millionen Euro umfassenden Großaufträge seien Teil einer breit angelegten Strategie des Werks, das sich auf Leichtbau im Premiumsegment der oberflächenveredelten Kunststoffe spezialisiert hat. Zuletzt wurde in eine neue Technologie zur Härtung von Hochglanzoberflächen mittels UV-Strahlung investiert.

HTP hat laut Firmencompass 2014 einen Umsatz von gut 28 Mio. Euro gemacht. Das EGT war mit minus 4,87 Mio. Euro negativ. 2014 waren 208 Mitarbeiter in Fohnsdorf beschäftigt.

