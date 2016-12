Fleisch mit Bunsenbrenner aufgetaut - Brand

Dreimal hat es in der Steiermark am Dienstag gebrannt, und jedes Mal blieben erste Löschversuche erfolglos. Besonders kurios war die Ursache eines Brandes in Eisenerz: Ein Pensionist versuchte, Fleisch mit einem Brenner aufzutauen.

Laut Polizei war Selchfleisch im Kühlschrank des Pensionisten angefroren. Der 76-Jährige griff daher zum Bunsenbrenner und stellte ihn in den Kühlschrank, der in einem Geräteschuppen stand; danach verließ der Mann den Schuppen.

Pensionist erlitt Verbrennungen

Kurze Zeit später begann der ganze Geräteschuppen zu brennen. Der 76-Jährige versuchte noch, den Brand selbst zu löschen, verständigte schließlich aber die Feuerwehr, die mit insgesamt 18 Kräften ausrückte - der Schuppen brannte allerdings zur Gänze nieder. Der 76-Jährige erlitt bei seinen Löschversuchen leichte Verbrennungen an den Händen und musste deshalb im LKH Hochsteiermark behandelt werden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Löschversuch mit Getränkeflaschen

Mit dem Inhalt von Getränkeflaschen versuchten drei Arbeiter aus Graz einen Brand in Wundschuh im Bezirk Graz-Umgebung zu löschen - ebenfalls vergebens. Das Feuer war in einer Lagerhalle ausgebrochen und griff auf zwei dort abgestellte Fahrzeuge sowie auf Teile des Gebäudes über; gelöscht werden konnte der Brand erst durch die Feuerwehr. Brandursache dürfte Funkenflug bei Flexarbeiten am Unterboden eines Autos gewesen sein.

Auto nach dem Abstellen ausgebrannt

Aus noch ungeklärter Ursache ging schließlich ein Auto in Gersdorf im Bezirk Weiz in Flammen auf. Die 54 Jahre alte Besitzerin hatte das Auto bei sich zu Hause abgestellt und wollte aussteigen, als sie Rauch aus dem Motorraum bemerkte - kurze Zeit später brannte das ganze Fahrzeug. Versuche der Frau und ihrer Tochter, das Feuer mit Handfeuerlöschern einzudämmen, misslangen - auch in diesem Fall musste die Feuerwehr ausrücken, 30 Kräfte waren im Einsatz.