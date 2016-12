Dritter Einkaufssamstag lieferte Rekordumsätze

Pünktlich zum dritten Einkaufssamstag - inklusive Marienfeiertag und Freitag-Fenstertag - hat sich in der Landeshauptstadt offenbar ein Rekordumsatz angebahnt: Grazer Kaufleute sprechen von der stärksten Woche des Jahres.

Der Freitag sei ein Ausreißer nach oben gewesen, was den Umsatz betreffe. Und am Marienfeiertag habe es ohnehin keine Konsumzurückhaltung gegeben, verrät etwa der Hausleiter des Innenstadt-Kaufhauses Kastner & Öhler, Oliver Heun-Lechner. So lockten ausgesprochen milde Temperaturen zum Flanieren in die Innenstadt.

„Die wahrscheinlich stärkste Woche des Jahres“

In der Tiefgarage des Grazer Kaufhauses wären vor allem Kennzeichen aus den Bezirken Graz-Umgebung, Murtal und anderen aus der Obersteiermark zu sehen gewesen: „Grazer nützen eher die Freifahrt auf den öffentlichen Verkehrsmitteln an den Samstagen“, so Heun-Lecher, der Sportartikel, Mode und Haushaltsartikel als besonders gefragt angab: „Wir haben wahrscheinlich die stärkste Woche des Jahres.“

ORF

Gerhard Wohlmuth, der Handels-Spartenobmann der Wirtschaftskammer Steiermark, hatte vier Worte für die Kette von Einkaufstagen mit dem dritten Adventsamstag als Höhepunkt: „Sehr gut, sehr zufrieden“. Es sei mit einem Umsatz von 40 bis 50 Millionen Euro für die drei Tage zu rechnen, wie er nach den Rückmeldungen aus den Einzelhandelsbetreiben schätzte - mehr dazu in Steirischer Onlinehandel auf Expansionskurs (10.12.2016).

WK: Gutscheine und Spielzeug besonders gefragt

Ende November hatte man noch ein „leichtes Umsatzplus“ gegenüber dem Vorjahr erwartet. „Es geht in diese Richtung“, konnte Wohlmuth nun sagen. Zudem laufe die Weihnachtssaison für den Handel bis zum 15. Jänner. Bis dahin wirke sich sicher auch der „Pensions-Hunderter“ aus. Besonders gefragt sind laut Wirtschaftskammer übrigens Konfektionsware, Gutscheine und Spielwaren - mehr dazu in Worauf man beim Spielzeugkauf achten sollte (10.12.2016) - sowie Sportartikel.

Link: