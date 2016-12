Brand: 50 Personen in Sicherheit gebracht

Im Stadtgebiet von Leoben ist am Sonntag ein Mehrparteienhaus wegen eines Brandes evakuiert worden: 50 Bewohner mussten laut Polizei aus dem Haus gebracht werden.

Das Feuer war gegen 8.40 Uhr in einer Wohnung im dritten Stock des Mehrparteienhauses in der Proleber-Straße ausgebrochen. Eine Putzfrau bemerkte den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Die Stadtfeuerwehr barg eine vierköpfige Familie aus der verqualmten Wohnung, weitere Einsatzkräfte brachten die Bewohner der umliegenden Wohnungen sowie sieben Personen aus dem verrauchten Stiegenhaus nach draußen und in Sicherheit.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Zehn Personen - fünf Kinder und fünf Erwachsene - wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Leoben eingeliefert. Der Brand war laut einem Polizeibeamten rasch unter Kontrolle gebracht worden, insgesamt 65 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein kurze Zeit zuvor neu angebrachter Vollwärmeschutz musste wieder abgenommen werden, da sich dahinter noch Glutnester befanden.

Ein Statiker prüfte die Stabilität des Gebäudes. Die Bewohner des Hauses kamen in der Zwischenzeit bei Freunden oder Verwandten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache und Brandentstehung sind derzeit im Gange. Die Abschlussberichterstattung folgt nach Einlangen des Berichtes von den zuständigen und erhebenden Polizeibeamten.

Graz: Jugendliche zündeten Müllcontainer an

Einen weiteren Löscheinsatz hatte es für die Feuerwehr auch in der Nacht auf Samstag gegeben, als vermutlich drei bis dato unbekannte Burschen einen Müllcontainer im Grazer Bezirk Jakomini angezündet hatten. Eine Zeugin hatte die randalierenden Jugendlichen gegen 22.00 Uhr im Bereich der Moserhofgasse bemerkt.

Kurz darauf wurde der Mistkübelbrand von einem weiteren Zeugen entdeckt. In engem zeitlichen Zusammenhang gerieten am Münzgrabengürtel ein Papier- und ein Biomüllcontainer in Brand. Die Fahndung nach den Jugendlichen läuft.