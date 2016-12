Gewalt bei Perchtenlauf: Drei Grazer ausgeforscht

Die Polizei hat drei Jugendliche aus Graz ausgeforscht, die vor einer Woche bei einem Perchtenlauf in Graz-Umgebung einen Mann und seinen Sohn niedergeschlagen haben sollen. Davor hatten sie eine Frau und deren Kind bedrängt.

Laut Polizei handelt es sich bei den Verdächtigen um drei junge Grazer im Alter zwischen 14 und 15 Jahren. Die Jugendlichen sind durch die Beschreibung eines Zeugen von Polizisten außer Dienst erkannt worden, woraufhin die Beamten ihre Kollegen informierten.

Motiv noch unklar

Die Jugendlichen stehen unter Verdacht, vor einer Woche bei einem Perchtenlauf in Windorf bei Graz einen Mann und dessen 19-jährigen Sohn zusammengeschlagen und verletzt zu haben. Beide wollten eingreifen, weil die Burschen eine Frau und deren Tochter gegen eine Absperrung gedrängt und sie so am Verlassen des Areals gehindert hatten. Unklar ist noch das Motiv der Jugendlichen. Laut Polizei werden dazu noch Erhebungen geführt. Den Burschen droht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.