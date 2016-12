Lenker fing bei Traktorbrand selbst Feuer

Während der Fahrt in Flammen aufgegangen ist am Montag ein Traktor in der Oststeiermark. Der Lenker verursachte deshalb einen schweren Unfall und fing selbst Feuer. Der 40-Jährige erlitt schwere Verbrennungen.

Laut Polizei war der 40-Jährige mit seinem Traktor in St. Margarethen an der Raab im Bezirk Weiz auf einer Gemeindestraße unterwegs, als das Fahrzeug beim Bergabfahren plötzlich in Flammen aufging.

Ungebremst in Mauer gekracht

Durch den aufsteigenden Rauch dürfte der Lenker die Orientierung und in weiterer Folge die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben. Er fuhr ungebremst in eine Mauer und stand mittlerweile auch selbst in Flammen. Dem Fahrzeuglenker gelang es, das Fahrzeug zu verlassen und sich vorerst in Sicherheit zu bringen.

Unter Schock Motor abgestellt

Wie Zeugen berichteten, sei der 40-Jährige aber noch einmal zu seinem Fahrzeug zurückgegangen, um den laufenden Motor abzustellen. Laut Polizei dürfte der Mann unter schwerem Schock gestanden sein, denn er hatte schwere Verbrennungen an Armen und Beinen erlitten. Er wurde zur weiteren Behandlung ins LKH Graz gebracht. Die Brandursachenermittlung ist noch nicht abgeschlossen.