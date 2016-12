Prozess wegen hoher Pacht für Wipfelwanderweg

Der ehemalige Gemeindebürgermeister von Rachau in der Obersteiermark muss sich ab Mittwoch wegen Untreue und Amtsmissbrauch vor Gericht verantworten. Er soll für den Wipfelwanderweg zu hohe Pacht verlangt haben.

Max Haberleitner (ÖVP) wird im Zusammenhang mit dem Wipfelwanderweg Rachau Amtsmissbrauch und Untreue vorgeworfen. Konkret es dabei um drei Funktionen, die üblicherweise von drei Personen ausgeübt werden sollten. Haberleitner hatte all diese Funktionen aber in sich vereint.

Liegenschaft an eigene Gesellschaft verpachtet

Er war Bürgermeister der Gemeinde Rachau, die mittlerweile mit St. Margarethen bei Knittelfeld fusioniert ist, er war Allein-Geschäftsführer der Wipfelwanderweg-GmbH - eine 100-prozentige Tochterfirma der Gemeinde Rachau und er war Liegenschaftseigentümer. „Er hat in seiner Funktion als Liegenschaftseigentümer an seine Gesellschaft Grund verpachtet für den Wipfelwanderweg. Und diesen Grund hat er laut Anklagevorwurf zu einem wesentlich überhöhten Pachtzins verpachtet“, schildert der Rechtsanwalt der Gemeinde, Dieter Neger, den konkreten Vorwurf.

ORF

Pacht fünf Mal höher als üblich

Konkret hat die Pacht rund 25.000 Euro betragen, laut einem Gutachten sollen jährlich aber nur 5.000 Euro angemessen gewesen sein. Den Vertrag hat der ehemalige Bürgermeister praktisch mit sich selbst abgeschlossen. Ein weiterer Vorwurf betrifft den Umgang mit Gemeinderatsbeschlüssen. So soll Haberleitner einen 800.000-Franken-Fremdwährungskredit aufgenommen haben, obwohl der Gemeinderat ausschließlich einen Euro-Kredit genehmigt hatte.

ORF

Drei Prozesstage anberaumt

Am ersten Prozesstag werden der Angeklagte und acht Zeugen befragt, am Freitag sollen dann weitere zwölf Zeugen zu Wort kommen. Am 21. Dezember ist der dritte und vorerst letzte Verhandlungstag angesetzt. Aufgrund der vielen geladenen Zeugen ist es aber durchaus möglich, dass das Urteil erst im neuen Jahr fallen wird.

Neben Haberleitner steht derzeit noch ein weiterer ehemaliger Bürgermeister aus dem Murtal vor Gericht - Johann Straner, ehemaliger Ortschef in Fohnsdorf muss sich ebenfalls wegen Amtsmissbrauchs veranworten - mehr dazu in Straner-Prozess mit Zeugenaussagen fortgesetzt (28.11.2016).