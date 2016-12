Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Feldbach sind am Mittwoch zwei Kinder verletzt worden. Zwei Autos waren auf einer Kreuzung zusammengestoßen; der Drei- und die Siebenjährige waren laut Polizei nicht ausreichend gesichert.

Ein 44-jähriger Südoststeirer wollte von einem Parkplatz nach links auf die L 201 einbiegen - dabei dürfte er allerdings das Auto eines 32-Jährigen übersehen haben.

Nicht ausreichend gesichert

Bei der folgenden Kollision wurden sowohl der 44-Jährige als auch die Beifahrerin des 32-Jährigen sowie deren Kinder verletzt - der Drei- und die Siebenjährige saßen laut Polizei nicht in einem Kindersitz. Die Frau und ihre beiden Kinder wurden mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz, der 44-Jährige mit der Rettung in das LKH Feldbach gebracht.