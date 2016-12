Das war 2016: Wirtschaft

Registrierkassenpflicht und Frostschäden haben für einen turbulenten Start ins Wirtschaftsjahr 2016 gesorgt. Bei den Firmeninsolvenzen gab es aber einen Rückgang, und auch die jungen Handwerker hatten viel Grund zur Freude.

Für viel Diskussion, Unmut und Unsicherheit sorgte Anfang des Jahres die Registrierkassenpflicht: Vor allem Vereine hatten Angst, dass durch die neueingeführte Pflicht ihre Existenz bedroht sei; steirische Unternehmer klagten sogar vor dem Verfassungsgerichtshof und wurden dabei von der Wirtschaftskammer unterstützt. Dennoch bestätigte das Höchstgericht die Registrierkassenpflicht, die offiziell mit 1. Mai inkraft trat und schon im Sommer entschärft wurde: So gibt es seither Erleichterungen für Vereinsfeste und Kantinenbetriebe.

Frostschäden und niedriger Milchpreis

Ein besonders hartes Jahr erlebten die steirischen Landwirte: Milchbauern hatten mit einem extrem niedrigen Milchpreis zu kämpfen, der erst im November wieder anstieg. Und der Frost sorgte für Ernteausfälle in sämtlichen Obst- und Gemüsekulturen - die Folge waren Millionenschäden.

Diese Ausfälle haben auch Auswirkungen auf die steirischen Obstvermarkter - bei Gölls in Puch bei Weiz etwa wackeln zahlreiche Jobs, was Geschäftsführer Wolfgang Ilzer so kommentierte: „Wenn die Arbeit aus ist, sind auch wir gezwungen, die Mitarbeiter freizustellen.“ Vom Frost nicht betroffen waren dagegen die Gemüsekulturen im höchst umstrittenen Frutura-Glashaus in Bad Blumau, das im Mai in Betrieb genommen wurde.

Wirbel um Shopping City Seiersberg

Umstritten ist auch nach wie vor der Bau des Murkraftwerkes im Süden von Graz: Der Verbund stieg aus dem Projekt aus, und auch die Wien Energie zeigte sich nicht restlos überzeugt. An Komplikationen wie diesen scheiterte in der Folge auch das Grazer Budget, was zu vorgezogenen Gemeinderatswahlen bereits im Februar 2017 führt.

Ebenfalls zum Fall für die Politik wurde die Shopping City Seiersberg: Eine Novelle des Straßenverwaltungsgesetzes machte im November die Verbindungswege des Einkaufszentrums rechtens - diese waren zuvor vom Verfassungsgerichtshof als illegal eingestuft worden.

3.000 neue Jobs bei Magna

Magna sorgte für positiven Gesprächsstoff: Unter anderem ein Großauftrag für den 5er-BMW führt dazu, dass in der Steiermark 3.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden - ganz zur Freude von Georg Knill, der im Sommer das Amt des Präsidenten der Industriellenvereinigung annahm.

Auch 2016 waren wieder zahlreiche Insolvenzen zu beklagen: Die Lebensmittelkette Zielpunkt sperrte bereits Anfang Jänner einen Großteil seiner steirischen Filialen zu, und mit dem Garnhersteller Borckenstein, Reifen Ruhdorfer, Steirerfrucht und Vogel & Noot-Landmaschinen mussten weitere große steirische Firmen Insolvenz anmelden.

Laut Kreditschutz-Verband von 1870 gab es heuer in der Steiermark aber die wenigsten Firmen-Insolvenzen seit zehn Jahren. Bei einigen konnte der Fortbestand des Unternehmens auch gesichert werden - so wurden etwa bei Schirnhofer 230 Arbeitsplätze gerettet.

Nachwuchs-Fachkräfte in Europas Spitze

Am Ende des Jahres war schließlich auch noch ein großer Erfolg für die steirischen Fachkräfte zu bejubeln: Bei der Berufs-Europameisterschaft „EuroSkills“ in Göteborg holten die jungen Steirer zweimal Bronze, einmal Silber, und Lisa Janisch wurde als beste Nachwuchs-Malerin Europas ausgezeichnet.

