Fahrerflüchtiger ging auf Polizisten los

Ein 23 Jahre alter Steirer hat in der Nacht auf Samstag in Knittelfeld betrunken einen Verkehrsunfall verursacht und dann Fahrerflucht begangen. Als er von der Polizei gestoppt wurde, ging er auf die Beamten los.

Der Mann fuhr nach dem Unfall - dabei entstand nur Sachschaden - in Richtung Leoben weiter. Kurz darauf alarmierten Autolenker die Polizei: Sie meldeten einen Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte schließlich den 23-Jährigen - sie fuhren ihm nach und stoppten ihn in Göss.

Aus Auto getorkelt

Der Mann torkelte aus dem Auto und drohte auf die Straße zu stürzen - einer der Beamten ergriff ihn und zog ihn zurück. Daraufhin holte der Obersteirer aus und wollte dem Polizisten einen Faustschlag versetzen - der Beamte wich aber aus, der 23-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. Dabei wurde er leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.