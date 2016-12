Suchtgift- und Waffenhändler ausgeforscht

Die Polizei hat einen Mann ausgeforscht, der seit fünf Jahren Suchtgift und Waffen nach Österreich geschmuggelt und hier verkauft haben soll. Bei dem 50-Jährigen wurden Drogen, Granaten und auch Maschinengewehre sichergestellt.

Der in Graz lebende Kroate wurde schon Ende Mai beim Grenzübertritt von Slowenien nach Österreich auf frischer Tat ertappt - er versuchte damals, illegal Waffen und Suchtmittel nach Österreich zu bringen; laut Polizei wurden die Ermittlungen aber erst jetzt abgeschlossen.

Auch Sturmgewehre geschmuggelt und verkauft

Der 50-Jährige dürfte zumindest seit 2011 Waffen verschiedenster Art - darunter auch Sturmgewehre -, aber auch Handgranaten nach Österreich geschmuggelt und hier dann weiterverkauft haben; zumindest seit 2014 schmuggelte er auch verschiedenste Drogen.

Einen Teil des Marihuanas dürfte der Kroate in seiner Heimat selbst erzeugt haben, doch er hatte auch Komplizen, die für ihn anbauten. Der 50-Jährige soll eine hohe Anzahl an Hanfstecklingen von Graz nach Kroatien gebracht, hochgezüchtet und zu Marihuana verarbeitet haben.

LPD Steiermark

Auch Sohn verhaftet

Bei Hausdurchsuchungen wurden rund 3,4 Kilogramm Marihuana, 1,6 Kilogramm Amphetamine, verschiedenste Ecstasy-Tabletten mit einem Straßenverkaufswert von etwa 85.000 Euro sowie diverse Schusswaffen - darunter auch Kalaschnikow-Sturmgewehre - sowie rund 1.000 Schuss Munition sichergestellt.

Insgesamt wurden sieben namentlich bekannte Komplizen in Österreich und fünf weitere in Kroatien, Bosnien und Serbien ausgeforscht. Neben dem 50-Jährigen wurde auch sein 20-jähriger Sohn festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.