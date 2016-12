Betrunken mit Pkw in Bachbett gestürzt

Betrunken und auch ohne Führerschein ist in der Nacht auf Donnerstag in Breitenbach im Bezirk Voitsberg ein Weststeirer mit seinem Auto in ein Bachbett gestürzt.

Der 29-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg war mit seinem Auto auf der L341 in Richtung Graden unterwegs. In Kainach kam er aus noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Straße ab und stürzte in der Folge in ein Bachbett.

Ohne Führerschein unterwegs

Der Weststeirer erlitt bei dem Unfall mehrere Brüche, konnte aber selbst die Rettung anrufen, die ihn dann ins LKH Voitsberg brachte. Ein Alko-Test verlief positiv; zudem stellte sich heraus, dass der 29-Jährige ohne gültigen Führerschein unterwegs war.