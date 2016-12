15 Prozent mehr Müllaufkommen zu Weihnachten

Das gesamte Müllaufkommen steigt im Dezember um rund 15 Prozent - besonders bei Papier und Glas sind deutliche Mehrmengen zu erwarten. Trotzdem wollen die steirischen Müllabfuhren ohne Extraschichten auskommen.

ORF.at

Zu Weihnachten steigen die Müllmengen deutlich, wie Wilhelm Himmel von der Abteilung Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit des Landes Steiermark bestätigt. Rund 550.000 Tonnen Müll fallen jährlich in der Steiermark an - das bedeutet, dass jeder Steirer im Schnitt rund 450 Kilogramm Abfall im Jahr erzeugt.

Sie können laut dem Experten heuer jedoch ohne Zusatzschichten bewältigt werden: „Durch die Weihnachtseinkäufe steigt dieser Anteil im Dezember um etwa 15 Prozent im Vergleich zu den restlichen Monaten an. Es wird aber mehr oder weniger mit der System-Abfuhr, die wir eingeführt haben, noch einigermaßen gut erfasst.“

Zwischen 800 und 1.000 Tonnen mehr Altpapier

Besonders deutlich fallen die Mehrmengen bei Papier und Glas aus. Die monatlichen Durchschnittsmengen betragen hier normalerweise steiermarkweit 8.000 Tonnen bei Papier und 3.000 Tonnen bei Glas: „Natürlich merkt man es insbesondere im Verpackungsbereich. Wir gehen davon aus, dass beim Altpapier zwischen 800 und 1.000 Tonnen in der Steiermark mehr anfallen als sonst üblich. Speziell bei den Getränkeverpackungen, sprich bei den Glasflaschen, erwarten wir, dass wir 500 bis 1.000 Tonnen zusätzlich gegenüber dem haben, was sonst in den Monaten üblicherweise anfällt.“

ORF.at

Etwas mehr als ein Drittel des gesamten Müllaufkommens in der Steiermark fällt in der Landeshauptstadt Graz an. Hier ist die Müllabfuhr trotz des zweiten Weihnachtsfeiertages bereits wieder ab Montag regulär im Einsatz. In den anderen Gemeinden wird in der Regel wieder ab Dienstag gefahren.

Aufforderung zu Mülltrennung und -Zerkleinerung

Angesichts der weihnachtlichen Abfallmengen rufen die Verantwortlichen auch heuer wieder dazu auf, auf das richtige Mülltrennen zu achten. Und es ergeht vor allem der Appell, dass Karton-Verpackungen vor dem Wegwerfen zerkleinert werden - damit in den Mülltonnen etwas Platz für alle ist.

Link: