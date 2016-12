Brand in der Grazer Innenstadt - hoher Schaden

Durch einen Zimmerbrand in einer Wohnung in der Grazer Münzgrabenstraße, Ecke Brockmanngasse sind am Christtag mehrere Wohnungen erheblich beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Die Person, die in der vom Brand betroffenen Wohnung gelebt hatte, konnte sich selbst auf die Straße retten und die Feuerwehr alarmieren. Die restlichen Wohnungen standen zum Brandzeitpunkt am Sonntagnachmittag leer.

Straßensperre und Schienenersatzverkehr

Durch die intensive Brandentwicklung wurde jedoch die vom Zimmerbrand betroffene Wohnung komplett zerstört, der starke Rauch zog auch die Wohnung oberhalb des Brandes in Mitleidenschaft. Die darunterliegende Wohnung wurde während der Löscharbeiten ebenfalls erheblich beschädigt. Der genaue Sachschaden stand zuletzt noch nicht fest.

Während des Feuerwehreinsatzes musste die Münzgrabenstraße, Ecke Brockmanngasse gesperrt werden. Auch der Fahrplan der Straßenbahn wurde unterbrochen und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Hausbesitzer half bei Löscharbeiten

Gebrannt hat es am Sonntag auch in Tieschen im Bezirk Südoststeiermark: Gegen 9.45 Uhr war es in Größing im Heizraum eines Einfamilienhauses zu dem Brand gekommen. Die Beheizung des Einfamilienhauses erfolgt mit einem Festbrennstoffkessel - ein Vergaserofen mit Pufferspeicheranlage. Im Zuge des Heizvorganges dürfte es im Brennkessel zu einer Verpuffung gekommen und das dabei im Nahbereich des Heizofens befindliche Brennmaterial in Brand geraten sein.

Der Besitzer selbst half der Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt rund 20.000 Euro.