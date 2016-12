Nachbarn retten Schlafenden vor Zimmerbrand

Im Grazer Bezirk Gries ist es am Montagabend zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung auf der Tändelwiese gekommen. Nachbarn weckten einen darin schlafenden 43-Jährigen - und retteten ihm damit das Leben.

Das Feuer war gegen 18.30 Uhr im Wohn- und Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen. Im Nebenraum schlief der 43-jährige Sohn der Mieterin. Als die Nachbarn den Rauch bemerkten, klopften sie den Mann wach. Noch in letzter Sekunde konnte er sich laut Berufsfeuerwehr Graz unverletzt ins Freie retten, während die Feuerwehr anrückte und die Flammen löschte. Die Brandursache war bis zuletzt noch nicht bekannt.

Rund 30.000 Euro Schaden

Die Einsatzkräfte hatten die Flammen zwar rasch gelöscht, aber es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. „Der hätte mit einem Rauchmelder vermutlich vermieden werden können“, sagte Oberbrandrat Dieter Pilat.

Schmorbrand an defekter Trafoanlage

Zu einem weiteren Brand in Graz kam es am Montag in einem Wohnhaus der Innenstadt aufgrund einer defekten Trafoanlage. Der Schmorbrand an der Isolierung des Trafos dürfte vermutlich durch einen Erdschluss entstanden sein.

Nachdem der Brand im Keller des Hauses am späten Vormittag in der Landhausgasse starken Rauch ausgelöst hatte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Der genaue Sachschaden war zuletzt noch unklar, verletzt wurde niemand.