Vier Verletzte nach Kollision mit Rettungswagen

Ein Rettungswagen im Einsatz ist am Stefanitag auf einer Kreuzung in Graz mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden beide Lenker sowie zwei Insassen im Rettungswagen verletzt.

Der 36-jährige Lenker des Rettungswagens war gegen 12.00 Uhr auf der Elisabethstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen, als er die Kreuzung mit der Merangasse bei Rotlicht überquerte. Ein 24-jähriger Grazer, der mit seinem Auto auf der Merangasse zum selben Zeitpunkt die Kreuzung passieren wollte, dürfte den Rettungswagen nicht bemerkt haben. Es kam zur Kollision.

Insassen kamen mit Blessuren davon

Das Einsatzfahrzeug wurde gegen eine Ampelanlage und eine Hausfassade geschleudert. Alle Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. An der Ampel und am Haus soll jedoch erheblicher Schaden entstanden sein. Zum Unfallzeitpunkt hatte sich kein Patient in dem Rettungswagen befunden.