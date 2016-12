Gutschein-Einlösen nach Weihnachten gestartet

Laut der Wirtschaftskammer tauscht nur noch einer von zehn Steirern sein Weihnachtsgeschenk um. Denn Gutscheine werden immer öfter verschenkt - und besonders gern jetzt in den angebotsreichen Tagen nach Weihnachten eingelöst.

Am ersten Einkauftag nach Heiligabend, so Christian Trampus, Centermanager des LCS Leoben, hätten die Kunden eine Art doppeltes Sparerlebnis: „Die Gutscheine werden generell im Elektromarkt aber genauso bei den Bekleidungsgeschäften eingelöst, weil natürlich jetzt auch die Zeit ist, wo der Winterschlussverkauf begonnen hat - und die Kunden das doppelte Sparerlebnis haben.“

Gutscheine beliebt wie noch nie

Abverkauf und Gutschein - ein doppeltes Sparerlebnis für die Kunden und dennoch kein Verlustgeschäft für den Handel. Denn wer einen Gutschein einlöst, greift oft zusätzlich in die eigene Geldtasche, wie Heimo Maieritsch, Citymanager in der Grazer Innenstadt, weiß: „Wenn ich Gutscheine geschenkt bekomme, gebe ich vielleicht ein bisschen mehr aus als sonst - und vielleicht bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Es gleicht sich ja aus: Man gönnt sich selbst ein bisschen mehr und gibt vielleicht auch im Geschäft ein bisschen mehr aus.“

Mit dem Graz-Gutschein kann in 670 Grazer Geschäften eingekauft werden. Mit einem Verkaufswert von 3,5 Millionen Euro wurden heuer deutlich mehr Gutscheine als im Vorjahr geschenkt: „Wir haben vor Weihnachten schon den Ganzjahresumsatz vom Vorjahr erreicht - also wieder eine Steigerung gehabt, die daraufhindeutet, dass der Gutschein immer beliebter wird“, verrät Maieritsch.

Großteil der Gutscheine bald eingelöst

Weisen Gutscheine kein Befristungsdatum auf, sind sie 30 Jahre lang gültig. Die Erfahrung mit den Graz-Gutscheinen zeige laut dem Citymanager jedoch, dass der Großteil der Gutscheine ohnehin in den ersten Monaten nach Weihnachten eingelöst werde.

