96-Jährige kommt bei Wohnhausbrand ums Leben

Eine 96-Jährige ist in der Nacht auf Freitag in ihrem Wohnhaus in der Südsteiermark bei einem Brand ums Leben gekommen. Ein Feuerwehrmann hatte das in Flammen stehende Haus bemerkt - jedoch zu spät, um die Frau zu retten.

Der Mann war gegen 1.45 Uhr unterwegs zu seinem Arbeitsplatz gewesen, als er in Untergreith einen Lichtschimmer in St. Johann im Saggautal im Bezirk Leibnitz bemerkte. Erst dachte er an einen Wiesenbrand, sah dann aber das brennende Wohnhaus und alarmierte seine Kollegen.

Kerze war Auslöser

Als die Feuerwehrleute in das Gebäude vordrangen, fanden sie nur mehr die Leiche der Bewohnerin. Sie soll laut Ermittlern an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein, da die Leiche der Frau keinerlei Brandspuren aufwies. Auch ihr Hund kam im Qualm ums Leben. Ein Fremdverschulden wurde von den Polizisten ausgeschlossen.