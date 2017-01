Neues Jahr: was 2017 anders wird

Das neue Jahr bringt für Österreich und damit auch für die Steirer einige Änderungen mit sich. Neben einem neuen Erbrecht tritt etwa auch ein neues Kindergeldkonto in Kraft. Und sehr bald geht es für viele wieder in die Wahlkabine.

Am 5. Februar wird in der steirischen Landeshauptstadt Graz nämlich wieder - etwas früher als geplant - ein neuer Gemeinderat gewählt - mehr dazu in Graz-Wahl mit vorgezogenem Wahltag (25.11.2016). Insgesamt 225.000 Menschen sind dabei wahlberechtigt.

Im Frühsommer bestimmen dann die Studenten bei den Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft über ihre Vertretung. Zumindest in puncto Bundespräsident hat es sich aber vorerst ausgewählt: Am 26. Jänner soll Alexander Van der Bellen zum neuen Staatsoberhaupt angelobt werden.

Viele Neuerungen für Autofahrer

Auf Neuerungen müssen sich die steirischen Autofahrer einstellen: Ab September kommen die Alkohol-Wegfahrsperren, die sogenannten Alko-Locks. Und schon zuvor, im Juli, wird die Probezeit für Führerscheinneulinge auf drei Jahre verlängert. Radarfotos können ab nun auch für weitere Strafen herangezogen werden - etwa, wenn jemand telefoniert und nicht angegurtet ist.

APA

Eingetragene Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Menschen sind ab heuer auch am Standesamt - ebenso wie ein gemeinsamer Familienname - möglich. Daneben wird die elektronische Gesundheitsakte ELGA österreichweit auf alle Spitäler ausgeweitet. Die Steiermark ist hier bereits Vorreiter - mehr dazu in Bilanz: Ein Jahr ELGA in der Steiermark (15.12.2016). Das Serviceentgelt für die E-card steigt heuer um 25 Cent, die Rezeptgebühr um 15 Cent auf 5,85 Euro. Billiger werden sollen dagegen Telefonate und Internetnutzung im Ausland.

Änderungen für Jung und Alt

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch für Mindestpensionisten mit zumindest 30 Beitragsjahren: Sie bekommen heuer 1.000 Euro Pension anstatt wie bisher 883 Euro. Im Bildungsbereich können die ersten AHS heuer auf das Modell der Neuen Oberstufe umsteigen. Auch die tägliche Turnstunde soll kommen.

Was die Sicherheit betrifft, soll das Polizeiprojekt „Gemeinsam sicher“, das es unter anderem schon in Graz gibt, auf weitere Regionen in Österreich ausgedehnt werden - mehr dazu in Gemeinsam.Sicher zieht erste erfreuliche Bilanz (12.12.2016). Beim Bundesheer wird das Streitkräfteführungskommando aufgelöst und durch das Kommando Landstreitkräfte in Graz und Luftstreitkräfte in Salzburg ersetzt.