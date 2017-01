Heuer besonders zahlreiche Silvesterunfälle

Zum Jahreswechsel haben sich auch in dieser Silvesternacht wieder zahlreiche Menschen mit Feuerwerkskörpern verletzt. In der Steiermark habe es, so die Einsatzkräfte, diesmal besonders viele Zwischenfälle gegeben.

Laut Rotem Kreuz habe man schon lange nicht mehr so eine intensive Silvesternacht erlebt. In der Landesleitstelle des Roten Kreuzes seien die Mitarbeiter die ganze Nacht im Einsatz gewesen. Denn zahlreiche durch Böller und Raketen hervorgerufene schwere Verletzungen an Fingern, Händen, den Augen, im Gesicht und am Kopf waren die Folgen der Silvesternacht in der Steiermark.

Rakete schoss Mann ins Auge

So kippte etwa in Spital am Semmering eine Feuerwerksbatterie im Bereich einer Terrasse um. Die einzelnen Feuerwerkskörper schossen waagrecht ab und trafen einen 36 Jahre alten Wiener am Kopf. Einen ähnlichen Vorfall gab es in Mariazell, wo Feuerwerkskörper unmittelbar nach der Zündung reagiert hatten.

In Feldbach verletzte sich ein 16-Jähriger an den Fingern schwer: Hier zündete eine Rakete nicht gleich - und der Jugendliche griff noch einmal hin. In Schachen bei Vorau trennte sich ein Mann beim Böllerschießen drei Finger ab. Bei Frohnleiten schoss sich ein Mann mit einer Rakete ins Auge. Auch in Hartberg, St. Anna am Aigen und Graz erlitten mehrere Menschen schwere Augen- oder Gesichtsverletzungen.

Zwei Verletzte bei Feuerwerk in Grazer Innenstadt

In Seiersberg wurden bei einem Feuerwerk ebenfalls drei Menschen verletzt - zwei wurden ins UKH Graz und einer ins LKH Graz gebracht. In Graz verzeichnete man übrigens auch drei Brände - einer war am Mursteg durch ein Feuerwerk ausgelöst worden, bei dem auch zwei Menschen verletzt wurden. Bei einem Tiefgaragenbrand in der Münzgrabenstraße sowie einem Wohnungsbrand in der Prankergasse kamen jedoch - so weit die Informationen - keine Personen zu Schaden.

Pyrotechnik in Telefonzelle gezündet

Gegen 2.30 Uhr zündeten ein 23-Jähriger und ein 19-Jähriger aus Deutschland Pyrotechnikartikel in einer Telefonzelle in der Grazer Schönaugasse. Bei der Explosion wurde die Verglasung der Telefonzelle zerstört. Beide Verdächtigen konnten ausgeforscht werden - eine Anzeige folgt.