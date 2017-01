Auch 2017 wieder bunter Veranstaltungskalender

Bunt war der Veranstaltungskalender in der Steiermark im vergangenen Jahr - und genauso farbenfroh wird er auch 2017 ausfallen. Eine Reihe sportlicher und kultureller Events steht am Programm, das erste Highlight startet in Kürze.

Wenn das neue Jahr erst wenige Tage jung ist, werden auf der Planai wieder die Motoren starten - eine Expedition ins Ungewisse mit Oldtimern, die vor dem Jahr 1972 gebaut wurden: Die Planaiclassic vom 5. bis zum 7. Jänner ist das erste Nostalgierennen des Jahres: Bei winterlichen Fahrbedingungen ist wohl auch heuer wieder Rutschen und Driften angesagt.

Mitfiebern für alle

Die Planai bergab geht es am 24. Jänner beim 20. Nightrace in Schladming. Im Vorjahr hatte Marcel Hirscher im ersten Lauf Pech - seine Brille beschlug sich - nach einer grandiosen Aufholjagd schaffte er es dennoch auf Platz 2. Auch heuer werden wieder hunderte freiwillige Helfer, die am Rennen beteiligt sind, mitfiebern.

Balltiger können sich ebenfalls schon Anfang des Jahres freuen - nach der Grazer Opernredoute am 28. Jänner und unzähligen Faschingsveranstaltungen geht am 24. Februar in der Grazer Stadthalle der Bauernbundball über die Bühne - dabei feiern rund 16.000 Personen die größte Ballnacht Österreichs.

„Zeigen, dass es keine Limits gibt“

Mit den „Special Olympics World Winter Games 2017“ gastiert von 14. bis 25. März ein sportliches Großevent in Graz, der Ramsau und Schladming. 2.500 beeinträchtigte Sportler aus 100 Nationen werden vertreten sein - und, wie es „Special Olympics“-Vorsitzender Timothy Shriver formuliert, „sie werden der Welt zeigen, dass es keine Limits gibt“. Keine Limits was die Kreativität anbelagt, wird es in diesem Jahr auch beim Narzissenfest im Auseerland vom 25. bis 28. Mai geben.

Kulturell geht es dann im Juni weiter mit dem Biedermeierfest in Bad Gleichenberg und der Styriarte - bevor im Juli höchst unterschiedliche Töne in der Steiermark erklingen: Denn vom 7. bis zum 9. Juli gastiert wieder die Formel 1 in Spielberg und von 11. bis 16. Juli die 20. Mid Europe - Europas größtes Festival für Blasorchester und Ensembles.

Nach dem traditionellen Aufsteirern in der Landeshauptstadt Mitte September wird es am 8. Oktober noch einmal sportlich, und zwar beim Graz Marathon, wo auch heuer wieder mehr als 40.000 Teilnehmer erwartet werden - ehe das Jahr 2017 bei zahlreichen Erntedank- oder Weinlesefesten - und letztendlich Adventveranstaltungen - ausklingen wird.

