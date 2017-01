Erhebliche Lawinengefahr in der Obersteiermark

Der Lawinendienst Steiermark warnt vor erhöhter Lawinengefahr in weiten Teilen der Obersteiermark: In den Nordalpen und den nördlichen Niederen Tauern sei diese am Donnerstag über der Waldgrenze erheblich (Stufe 3).

Durch den vorhergesagten starken Wind und den zu erwartenden Neuschnee komme es zu Verfrachtungen, die aber aufgrund der schlechten Sicht schwer zu erkennen sind. Eine Schneebrettauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung möglich.

Keine Gefahrenstufe für Weststeiermark ausgegeben

In den Gurk- und Seetaleralpen sowie im östlichen Randgebirge der oberen Oststeiermark liegt die Lawinenwarnstufe am Donnerstag laut Stand von Mittwochnachmittag bei mäßig. In den übrigen Regionen - wie etwa der Weststeiermark - war bis dahin wegen der geringen Schneelage noch keine Gefahrenstufe ausgegeben worden.

