Garagenbrand in Aflenz

In Aflenz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist es am Freitag zu einem Garagenbrand gekommen, bei dem vier Feuerwehren im Löscheinsatz standen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird aber als beträchtlich eingeschätzt.

Aflenz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. – Aus bislang unbekannter Ursache kam es Freitagnachmittag, 6. Jänner 2017, zu einem Brand einer Garage, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Passant schlug Alarm

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr kam es in der Garagenanlage eines landwirtschaftlichen Anwesens zu dem Feuer. Ein Passant bemerkte die Flammen und verständigte die Einsatzkräfte. Die Kräfte n der Freiwilligen Feuerwehren Graßnitz, Aflenz, Thörl und Turnau rückten an und löschten.

Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Bei dem Brand wurde ein in der Garage abgestelltes landwirtschaftliches Gerät, weitere gelagerte Gegenstände und die Garage selbst beschädigt.

„Erheblicher“ Schaden

Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern, wurde von der Polizei aber als „erheblich“ bezeichnet. Sachverständige werden in den nächsten Tagen die Ermittlungen zur Brandursache vornehmen.