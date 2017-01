Urteil im Böllerprozess von Kapfenstein möglich

Am Grazer Straflandesgericht wird am Donnerstag der Prozess rund um die Böllerexplosion im südoststeirischen Kapfenstein fortgesetzt. Im November 2014 waren dabei zwei Männer ums Leben gekommen. Ein Urteil ist möglich.

Es ist der 17. November 2014, gegen 18.30, als es zur Detonation in einem Kapfensteiner Wirtschaftsgebäude kommt. Ein Vater und sein Sohn sind auf der Stelle tot, der zweite Sohn überlebt, weil er kurz zuvor die Scheune verlassen hat. Gebäude im Umkreis von zwei Kilometern werden beschädigt.

Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass sich in dem weggesprengten Gebäude ein umfangreiches Sprengstofflager befunden hat. Tage später stellen Ermittler in den Trümmern mehr als 6.000 Böller sicher - mehr dazu in Kapfenstein: Brüder bunkerten Tausende Böller (19.11.2014)

Dichtes Netz um illegale Böllerproduktion

Im Laufe des Prozesses wurde deutlich, wie dicht und undurchschaubar das Netz war, das die Angeklagten im Laufe der Jahre aufgebaut hatten - mehr dazu in Böllerprozess: Tödliches „Halbwissen“ (5.10.2016), Böllerprozess: Zeugen sahen nur Feuerball (6.10.2016) und Böllerprozess auf November vertagt (7.10.2016). Es geht um die Herstellung, die Lagerung und den Weitertransport von pyrotechnischen Gegenständen - alles auf illegale Weise und ohne entsprechende Genehmigungen.

APA/Erwin Scheriau

Die Beschuldigten kannten sich vor Prozessbeginn teilweise gar nicht und traten in unterschiedlichen Funktionen auf. Insgesamt neun Personen waren angeklagt; ein ehemaliger Polizist und Pyrotechniker wurde bereits wegen Falschaussage und versuchter Begünstigung zu vier Monaten bedingt und 7.200 Euro Geldstrafe verurteilt. Am Donnerstag könnten die Urteile für die restlichen acht Angeklagten fallen.

„Irgendwer will mich wegtun“

Der Prozess startete Anfang Oktober des Vorjahres und verlief durchaus turbulent. So sorgte an einem Verhandlungstag ein misslungener Anschlag auf einen der Angeklagten für Aufregung - mehr dazu in Zeugen nicht erschienen - Böllerprozess vertagt (29.11.2016).

Ein 33-jähriger Chef einer Pyrotechnikfirma, der als Hauptbeschuldigter gilt, soll die illegale Sprengkörper-Produktion in Auftrag gegeben haben. Als er Ende November zur Verhandlung fahren wollte, entdeckte er vor seinem Wohnhaus neben seinem Auto einen Benzinkanister mit einer Zündschnur, „irgendwer will mich wegtun“ meinte er später vor Gericht.

Sohn und Bruder der Getöteten mitangeklagt

Die Folge waren verschärfte Sicherheitskontrollen im Straflandesgericht. Mitangeklagt sind auch der Sohn und Bruder der beiden Getöteten sowie mehrere Pyrotechnik-Händler und eine Hilfskraft, sie müssen sich wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung bzw. Falschaussage verantworten.