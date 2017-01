35. Neujahrsempfang: Heer zog Bilanz

Grenz-Assistenzeinsatz, Unwetterhilfe, Flugshow Airpower und die finanzielle Höherdotierung des Heeresessorts: Einen Rück- und Ausblick bat das steirische Militärkommando beim 35. Jahresempfang am Mittwoch in der Gablenzkaserne.

Der vom Militärkommando seit September 2015 geführte sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz im Grenzraum zu Slowenien habe laut dem steirischen Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner etwa den Einsatz von bis zu 960 Kräften erfordert - mehr dazu in Steirische Soldaten für Assistenzeinsatz bereit (15.9.2015).

Das „eingespielte Verhältnis zu den Behörden und Einsatzorganisationen, vor allem zur Landespolizeidirektion Steiermark“ hob der Brigadier dabei besonders hervor. Die Bewältigung der Migrationsströme werde auch in den kommenden Jahren eine wichtige Aufgabe des Heeres darstellen.

Mehrere wichtige Einsätze zur selben Zeit

Anspruchsvoll sei die Gleichzeitigkeit der Ereignisse gewesen: Assistenz und Unterstützungsleistungen für das Innenministerium, Aufräumarbeiten nach großen Schneebruchmengen in steirischen Wäldern oder die Hilfe nach den Unwettern in der obersteirischen Stanz - mehr dazu in Bundesheer hilft nach Unwettern im Mürztal (27.7.2016).

Danach habe die zweitägige Flugshow Airpower in Zeltweg ebenfalls besonderen Einsatz gefordert - mehr dazu in Über 300.000 Besucher bei der Airpower16 (3.9.2016): „Dieses Kontrollverfahren in wenigen Stunden an 225 Einzelkontrollstellen kompetent, genau und freundlich abzuwickeln war für das Jägerbataillon Steiermark sehr herausfordernd, aber es wurde nahezu perfekt bewältigt“, lobte Zöllner.

Langersehntes Ende der Sparmaßnahmen

Das Ende der Sparmaßnahmen, die Zöllner seit Jahren fast schon traditionell zum Neujahrsempfang gefordert hatte, habe zusätzliche Motivation für alle Truppen in der Steiermark gebracht. Darüber hinaus sei auch wieder die Führungskompetenz des Militärkommandos gestärkt worden. Mit dem Jägerbataillon 18 habe man einen leistungsfähigen Verband unterstellt bekommen. Die Stärkung der Miliz erhöhe auch die Fähigkeit zum Raum- und Objektschutz: Neben dem schon bisher zur Verfügung stehenden Jägerbataillon Steiermark „Erzherzog Johann“ wurden die Jägerkompanie Deutschlandsberg und die Wachkompanie Belgier-Kaserne in Graz neu aufgestellt.

Der von Minister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) „herausverhandelte, lange ersehnte Budgetaufwuchs“ werde am Investitionsweg bereits wirksam: „Neue Kampfhelme, Fahrzeuge und anderes Gerät sind bereits bei der Truppe“, meldete Zöllner. Auch die angelaufene Personaloffensive zeige Wirkung: „Die Zahl der Pilotenanwärter hat sich um 300 Prozent erhöht, die Zahl der Kaderanwärter ist wesentlich gestiegen und auch der Anteil der Zivildiener sinkt wieder spürbar“, so der Brigadier.

