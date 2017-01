Graz-Wahl: Die Pläne der Parteien zum Wohnen

Die meisten jener zehn Parteien, die am 5. Februar in Graz zur Wahl stehen, versprechen, das Wohnen in Graz wieder erschwinglich zu machen - mit durchaus unterschiedlichen Vorschlägen.

Die steirische Landeshauptstadt Graz wächst rasch, um 4.000 bis 5.000 Menschen pro Jahr. Dieses Wachstum schlägt sich auch auf den Gemeinderatswahlkampf nieder. Denn Graz braucht mehr Wohnraum, vor allem leistbaren Wohnraum.

Wer in Graz auf dem freien Markt eine Neuwohnung mietet, muss mit einem Quadratmeterpreis von knapp unter 30 Euro rechnen. Das ist nicht nur für jene 30.000 Grazerinnen und Grazer zu viel, die als armutsgefährdet gelten. Das trifft weit mehr.

KPÖ: Stadt soll Wohnungen bauen

Die für Wohnbau zuständige KPÖ-Vizebürgermeisterin Elke Kahr verlangt deshalb, dass die Stadt Graz entweder selbst mehr Wohnungen baut oder Genossenschaften bauen lässt und dort ein Bezugsrecht hat. "564 Wohnungen sind jetzt geschaffen worden, für weitere 550 Wohnungen für die kommende Periode haben wir schon teilweise Grundstücke angekauft bzw. sind sie in Planung“, so Kahr. Außerdem will die KPÖ einen bereits existierenden Fonds aufstocken, aus dem Zuschüsse zu Kautionen bezahlt werden, damit die Eingangshürde zu neuem Wohnraum niedriger wird.

FPÖ: Leerstehende Wohnungen revitalisieren

Die Freiheitlichen sagen wiederum, die Stadt solle zuerst leerstehende Wohnungen anmieten oder revitalisieren und dann an Wohnungssuchende vermieten. Allerdings, und damit ist Eustacchio beim Kern seines Wahlkampfs: „Bei allem, was ich immer sage, ist der Fokus immer auf den österreichischen Staatsbürger gelegt, das ist, glaube ich, auch unser Alleinstellungsmerkmal.“

SPÖ für umfassenderes Konzept

Die Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Michael Ehmann fordern eine umfassendere Sicht ein. Arbeit und Beschäftigung seien die Grundlage für ein leistbares Leben. „Arbeit und Beschäftigung ist eines der wesentlichen Kernelemente unseres Programms, weil wir sagen, dass Arbeit sozialen Frieden schaffft", so Ehmann.

Derzeit ist die Arbeitslosenquote in Graz mit zwölf Prozent deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Michael Ehmann will in Richtung zehn Prozent.

ÖVP: Basisarbeit statt Mindestsicherung

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl von der ÖVP hält Beschäftigung auch für ein zentrales Daseinselement. Nagl will statt der Mindestsicherung eine Basisarbeit, zur Verfügung gestellt von der Stadt Graz. „Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich einbringen, die Leistung erbringen, letzten Endes weniger haben - und dafür gibt es schon unzählige Beispiele. Jeder von uns kennt eines", so Nagl.In Graz beziehen rund 1.000 Menschen eine Mindestsicherung.

222.856 Wahlberechtigte

Bei der Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar werden 222.856 Männer und Frauen wahlberechtigt sein - so viele wie noch nie. Die Stadt wird der Urnengang mehr als 570.000 Euro kosten - mehr dazu in Graz-Wahl: 222.856 Wahlberechtigte.

