Mann sperrte Mitbewohner ein und legte Feuer

In Schäffern im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat ein 22-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch zwei Mitbewohner in einem Zimmer eingesperrt und vor der Tür Feuer gelegt. Sie konnten jedoch unverletzt entkommen.

Gegen 00.20 Uhr hatten sich die drei Somalier - 20, 21 und 22 Jahre alt - in der gemeinsamen Unterkunft um Zigaretten gestritten. Daraufhin dürfte der 22-Jährige dann die beiden Jüngeren in einem Zimmer eingesperrt und vor der Tür eine Jacke entzündet haben.

22-Jähriger wird angezeigt

Weitere Mitbewohner brachten den Brand rasch unter Kontrolle und befreiten die Eingesperrten. Die Feuerwehr führte weitere Löscharbeiten durch. Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert; er wird wegen Freiheitsentziehung und Brandstiftung angezeigt.