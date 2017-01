Grippewelle sorgt für Engpass bei Blutkonserven

Aufgrund der Erkältungs- und Grippewelle kommt es derzeit laut Rotem Kreuz zu Engpässen bei den Blutkonserven. Um den Bedarf decken zu können, wird am Samstag an der Uni Graz sogar eine Sonder-Blutspendeaktion veranstaltet.

Sonder-Spendenaktion in Graz

Um die Blutkonserven-Depots wieder aufzufüllen, wird am Samstag in Graz eine zusätzliche Spendenaktion veranstaltet: In der Aula der Karl-Franzens-Universität kann von 10.00 bis 17.00 Uhr Blut gespendet werden. Weitere Blutspendetermine finden Sie hier.