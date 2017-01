Countdown für größten Ball Europas läuft

Der größte Ball Europas - der Grazer Bauernbundball - steht vor der Tür: Am 24. Februar werden rund 16.000 Besucher auf den 33.000 Quadratmetern der Stadthalle Graz erwartet. In wenigen Tagen läuft der Kartenvorverkauf an.

Bauernbund Der 68. Bauernbundball Datum: 24. Februar 2017

Einlass: 18.30 Uhr

Eröffnung: 20.00 Uhr

Dresscode: Tracht oder Abendkleidung

Start Kartenverkauf: Freitag, 20. Jänner 2017

„Beim Steirischen Bauernbundball treffen Land und Stadt sowie Jung und Alt zusammen, um gemeinsam viele verschiedene Musikrichtungen und die breite Palette kulinarischer Köstlichkeiten zu genießen", beschreibt der Obmann des Steirischen Bauernbundes, Johann Seitinger (ÖVP). Dabei stoßen heuer der neue Genussbereich über 850 Quadratmeter sowie die 25 Meter lange Steirische Schmanckerlstraße als neue kulinarische Bereiche dazu.

Neben der Kulinarik steht beim Bauernbundball auch steirisches Brauchtum und Tradition im Mittelpunkt, wie der steirische Bauernbund-Direktor Franz Tonner unterstreicht: „Der Steirische Bauernbundball verbindet Tradition und Moderne. Die Bauern sind Kulturträger von Brauchtum und Tradition und bringen die ländliche Gemütlichkeit auf den städtischen Tanzboden."

„‚Tanzen‘ heißt ‚Miteinander‘“

Apropos Tanzen: „Das Tanzen hat für die Steirer einen hohen Stellenwert, denn ‚Tanzen‘ heißt ‚Miteinander‘, und gerade in turbulenten Zeiten wie diesen ist es wichtig zusammenzurücken“, so Tonner, der verspricht, „dass es beim Bauernbundball zum Zusammenrücken viele Gelegenheiten gibt".

So sollen Stars wie Anni Perka, Melissa Naschenweng, Die Draufgänger oder DJ Rene Rodrigezz die Halle zum Beben bringen. Mit dabei sind auch „Steirerbluat“, die ihr neues Album präsentieren werden, Jazz Gitti, Die Grafen und Die Sulmtaler Dirndln. Manfred Koch und Renate Koch-Perl von EGON 7 werden erstmals als Duo „GLUECKSKINDER“ ihre Single „Ich will, dass du kämpfst“ zum Besten geben.

Der Bauernbundball in Zahlen: 33.000 Quadratmeter Ballareal

über 1.000 Akteure und Helfer

über 1.000 Blumen

50.000 Gläser und 20.000 Teller

8.000 Flaschen Wein

20.000 Liter Bier

8.000 Liter Mineralwasser

2.200 Scheinwerfer

62 Kilometer Kabel

2.600 Quadratmeter Holz

Gabalier bittet Schüler zum Tanz

Einer, der sich wohl ganz besonders auf den Ball freuen dürfte, ist das steirische Tanz-Aushängeschild Willi Gabalier: „Ich werde viele verschiedene Schüler aus landwirtschaftlichen Fachschulen zu einer harmonischen Tanzgruppe zusammenschweißen. Es macht mir große Freude, da selbst im wahrsten Sinne des Wortes Hand und Fuß anzulegen, sodass es ein toller Auftanz wird. Es ist für mich immer toll, zu sehen, wenn die Jugend tanzt, eine Freude an der Bewegung hat - und man einem großen Auftritt entgegenfiebert“ - und zwar vor 16.000 Ballgästen.

Der Steirische Bauernbundball wurde mittlerweile auch zu einem wichtigen Wirtschaftsmotor: Der Gesamtumsatz sowie die Umwegsrentabilität mit rund vier Millionen Euro fördern eine Vielzahl von Branchen und Firmen, die zum Teil schon seit Jahren Partner des Balls sind, der heuer zum 68. Mal stattfindet. Der Kartenverkauf beginnt am kommenden Freitag, 20. Jänner, um 8.00 Uhr im Büro des Steirischen Bauernbundes.

