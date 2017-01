Pkw-Lenkerin von Eisplatte schwer verletzt

Von einer herabfallenden Eisplatte schwer verletzt worden ist am Donnerstag eine Autolenkerin auf der Packer Straße. Die Eisplatte hatte sich vom Dach eines Lkws gelöst und war dann auf das nachfahrende Auto der 27-Jährigen gestürzt.

Die rund 10 Zentimeter dicke Eisplatte hatte sich in der so genannten Steinwandkurve vom Dach des voranfahrenden Lkws gelöst - sie stürzte auf das Auto der 27-Jährigen und durchschlug in der Folge die Windschutzscheibe.

Mehrfacher Schädelbruch

Die Frau wurde am Kopf getroffen und erlitt einen mehrfachen Schädelbruch - die 27-Jährige wurde von der Rettung ins LKH Graz gebracht. Der Lenker des Lkws gab an, dass er vom Vorfall nichts bemerkt habe; aufgrund von Zeugenaussagen konnte er kurz nach dem Unfall von der Polizei angehalten werden.