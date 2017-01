Weniger Gratis-Strom ohne E-Mail

Seit einem Monat läuft die Aktion Gratis-Strom der Energie Steiermark - dabei erhalten Privatkunden einen Treuebonus von bis zu sechs Monaten kostenlosen Stroms. Dennoch gibt es unter einigen Kunden Unmut.

Einen der angebotenen sechs Monate Gratis-Strom gibt es nur dann, wenn sich der Kunde dazu bereit erklärt, die Energierechnung künftig elektronisch, also per E-Mail zugeschickt zu bekommen. Vor allem ältere Menschen haben aber oft keinen Computer, damit auch keinen Internetanschluss oder eine E-Mail-Adresse.

Mit Trick zum Gratismonat

Sie fallen aber nicht um den Gratismonat um - sie müssen nur etwas tricksen, erklärt Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris: „Dieser Bonus steht grundsätzlich allen Kunden offen, und es ist nicht zwingend Voraussetzung, selbst einen Computer zu haben, um in den Genuss dieses Zusatzmonats zu kommen - man kann auch die E-Mail-Adresse von Kindern oder Verwandten angeben, das ist überhaupt kein Problem.“

Seit Beginn der Gratisstromaktion Mitte Dezember meldeten sich 90.000 Kunden dafür an - sie läuft noch bis Ende Jänner. Wer sich anmeldet, bekommt fix drei Monate kostenlosen Strom geliefert, wer sich verpflichtet, auch 2018 Stromkunde der Energie Steiermark zu sein, bekommt weitere zwei Monate dazu, und einen Monat gibt es eben für jene, die sich dafür entscheiden, die Energierechnung der Energie Steiermark künftig auf elektronischem Wege zu erhalten.

E-Mail-Rechnung kommt auch der Natur zugute

Dass die Rechnungen per E-Mail zugeschickt werden, hat laut Urs Harnik-Lauris auch mit dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit zu tun, "denn eine Stromrechnung umfasst momentan rund sechs bis sieben Seiten, plus Kuvert, und da kann schon einiges an Papier eingespart werden. Mit dieser Aktion haben wir bisher 600.000 Blätter Papier und 600.000 Kuverts eingespart“.

