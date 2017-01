Bei Ehrung: Pröll lässt Zukunft offen

Drei Landeshauptleute haben am Montag in Graz das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern erhalten. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem der nö. Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP), der seine Zukunft aber offen ließ.

Die zweithöchste Auszeichnung, die der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) verleihen kann, bekamen am Montag in der Aula der Alten Universität in Graz seine Amtskollegen aus Niederösterreich, Erwin Pröll, aus Wien, Michael Häupl (SPÖ), und aus Oberösterreich, Josef Pühringer (ÖVP).

„Setzten sich besonders für Steiermark ein“

Die drei hätten sich in den letzten Jahren für die Steiermark besonders eingesetzt, so Schützenhöfer in seiner Laudatio - Michael Häupl etwa habe sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er den Steiermark Frühling in Wien ermöglicht habe, Josef Pühringer sei mitverantwortlich für den Ausbau des Bosrucktunnels, der für die steirische Wirtschaft enorme Bedeutung hätte, und auf Initiative von Erwin Pröll sei der Erhalt der EU-Regionenförderung Realität geworden.

Die Ausgezeichneten fühlen sich sehr geehrt

Die ausgezeichneten Landeshauptleute fühlten sich sehr geehrt: „Mir bedeutet das natürlich schon einiges, denn wie kann ein öffentlicher Mandatar einem anderen öffentlichen Mandatar Danke sagen? Natürlich kann man ihm einfach Danke sagen, aber so äußerlich sichtbare Zeichen sind eben auch so ein Dankeschön, und das freut mich“, so Michael Häupl, und sein oö. Amtskollege Josef Pühringer sagte: „Das ist ein Zeichen für gute Nachbarschaft, und ich nehme die Auszeichnung natürlich nicht als Person, sondern stellvertretend für Oberösterreich an.“

Pröll will „zeitgerecht informieren“

In Tagen, wo sich beim nö. Landeshauptmann Erwin Pröll vieles um seine umstrittene Privatstiftung dreht - mehr dazu in Landesrechnungshof prüfte Pröll-Stiftung (noe.ORF.at) -, freut ihn diese Auszeichnung ganz besonders; im Rahmen der Feiersstunde wollte er über mögliche Rücktrittsspekulationen aber nicht sprechen: „Das werden sie zeitgerecht erfahren. In dieser Angelegenheit bin ich nicht hier, da bitte ich um Verständnis, sondern ich bin da, um tatsächlich einen netten Tag zu genießen, und noch einmal: Sie werden zeitgerecht informiert über jene Schritte, die ich vorhabe“, so Pröll.