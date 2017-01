Urlauberstudie: Trend zu Tagesausflügen bleibt

Am Mittwoch haben die Tourismusschulen Bad Gleichenberg eine neue Urlauberstudie präsentiert, wonach der Trend zu Tagesausflügen auch weiterhin ungebrochen bleibt. Rund 600 Personen ab 14 Jahren waren befragt worden.

90 Prozent der Befragten gaben an, im Vorjahr mindestens einen Ausflug gemacht zu haben und jeder Zweite will auch heuer nicht darauf verzichten. Fast drei Viertel der Ausflüge gehen in die Steiermark. Damit geht der Trend zum Tagesausflug weiter nach oben: „Waren schon im Vorjahr elf Ausflüge beim Steirer bzw. der Steirerin an der Tagesordnung, sind es heuer bereits 13 - Tendenz steigend“, erklärt die Leiterin der Urlauberstudie, Claudia Brandstätter.

Hauptmotive: Spaß, Zeit und Naturgenuss

Spaß ist dabei für 46 Prozent der Befragten das Hauptmotiv, fortzufahren. Fast ebenso wichtig ist den Studienteilnehmern, Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen oder die Natur zu genießen: „Der perfekte Urlaub bietet nicht nur ein stimmiges Preis-Leitungsverhältnis, sondern besteht vor allem aus Kulinarik - gekoppelt mit Natur, Landschaft, Ruhe und Entspannung - aber Bewegung kommt auch vor“, berichtet Brandstätter.

Durch den Trend zu mehr Ausflügen erfährt nach Jahren auch der Kurzurlaub ein Comeback nach dem Motto: Wer zufrieden war, kommt wieder und gerne auch länger. Mehr Geld wird aber nicht ausgegeben: 75 Euro pro Person und Tag sind es nach wie vor bei Ausflügen, 126 Euro bei Kurzurlauben.

Trend zu Regionalität und spontanen Entscheidungen

Dabei sei laut Brandstätter besonders interessant, dass die Tendenz bei Einkäufen hin zu regionalen Produkten gehe - „regionale Produkte, die beim Ausflug erlebbar gemacht werden“, unterstreicht die Expertin. Dafür werde auch in den kommenden Jahren noch mehr Geld ausgegeben.

Außerdem werde immer spontaner entschieden - mehr als 70 Prozent beraten im Falle eines Ausflugs erst wenige Stunden vorher darüber, wohin es gehen soll. Kurzurlaube werden in zwei Dritteln der Fälle erst einen Monat zuvor gebucht.

