Vermisster Tiroler in Leoben aufgetaucht

Ein Jugendlicher aus Tirol, der seit Sonntag als vermisst gilt, ist in der Obersteiermark wieder aufgetaucht. Laut Polizei konnte der Schüler in der Wohnung eines Freundes in Leoben ausfindig gemacht werden.

Bis zuletzt war der Polizei nur soviel bekannt, dass der Schüler mit dem Zug am Sonntag von Leoben nach Jenbach in Tirol fahren wollte. Dort aber kam der Schüler nie an.

16-Jähriger war bei Freund

Ein Bekannter hatte kurz vor seinem Verschwinden noch mit dem 16-Jährigen telefoniert, danach gab es keinen Kontakt mehr. Die Polizei ging daraufhin mit einer Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit. Tage später ist der 16-Jährige nun wohlbehalten wieder aufgetaucht und offenbar hat er die Steiermark nie verlassen. Denn laut Polizei wurde der Jugendliche in der Wohnung eines Freundes in Leoben entdeckt.