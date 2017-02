Quick-Aus: Graz braucht neue Parkautomaten

Mit 31. Juli wird in Österreich die Quickfunktion abgeschafft. Aufgrund dessen müssen jetzt in Graz sämtliche Parkscheinautomaten, an denen die Bezahlung mit Karte und ohne PIN möglich war, getauscht werden.

Quick laden, Bankomatkarte einstecken und ohne PIN bezahlen: Bei den Kurzparkern in Graz kam die Quick-Bezahlfunktion gut an. Rund 15 Prozent nutzten sie, um sich ein Parkticket zu kaufen - so viele Menschen wie sonst nirgends in Österreich, bestätigt Gottfried Pobatschnig, Leiter des Grazer Parkgebührenreferats.

405 Grazer Parkscheinautomaten werden getauscht

Dennoch ist mit 31. Juli endgültig Schluss mit der Quickfunktion, bei den Grazer Parkscheinautomaten sogar noch etwas früher: „Wir haben den Gemeinderat in der Stadt darüber informiert, dass wir ab 1. April bei den Parkscheinautomaten die Quickfunktion sukzessive zur Einstellung bringen werden, weil wir nur bis 31. Juli Zeit haben, das Geld bei den Banken einzureichen“, so der Experte. Die Autofahrer würden per Aufkleber darauf aufmerksam gemacht.

ORF

In der Zwischenzeit ist die Ausschreibung für neue Parkscheinautomaten angelaufen - getauscht werden 405 der etwas mehr als 900 Automaten in ganz Graz: „Als Alternative werden wir bei den neuen Parkscheinautomaten die neueste Zahlungstechnologie anbieten - und das wird wahrscheinlich NFC sein, das ist das berührungslose Zahlen, wie man es schon in den Geschäften kennt“, erklärt Pobatschnig. Auch damit ist das Bezahlen bis zu 25 Euro ohne PIN möglich.

Umstieg auf Handyparken empfohlen

Die neuen Automaten sollen noch heuer aufgestellt werden, vorrangig im innerstädtischen Bereich: „Wir rechnen damit, dass wir im Herbst die neuen Parkscheinautomaten zur Aufstellung bringen können.“ Pobatschnig empfiehlt in der Zwischenzeit, auf das Handyparken umzusteigen - auch diese Funktion werde in Graz bereits von rund zehn Prozent der Autofahrer genutzt.

