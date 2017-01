Graz-Wahl: Bilanz vorgezogener Wahltag

9.698 Wahlberechtigte Grazer haben am Freitag beim vorgezogenen Wahltag am Stimmzettel ihr Kreuzerl gemacht. Das sind 4,35 Prozent der Wahlberechtigten - um rund 1.000 Menschen mehr als bei der letzten Gemeinderatswahl.

In 18 ausgewählten Wahllokalen in Graz konnte am Freitag von 13.00 bis 20.00 Uhr unabhängig vom Wohnort vorzeitig die Stimme für die Gemeinderatswahl abgegeben werden. Der Zugang war unbürokratisch gestaltet: Man musste ausschließlich einen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen. Zur vorgezogenen Stimmabgabe nicht berechtigt waren allerdings in Graz lebende Nicht-EU-Bürger und alle, die schon eine Wahlkarte beantragt haben.

Auszählung erst am Wahlsonntag

Wie jene, die ihre Stimme am Freitag abgegeben haben, gewählt haben, bleibt noch bis 5. Februar geheim. Denn die verschlossenen Stimmzettelkuverts bleiben jetzt - mehrfach gesichert - verwahrt, bis sie am Nachmittag des Wahlsonntags ausgezählt werden.

Die Kuverts werden in versiegelten Behältern in einem Tresor in einem versperrten Raum eingelagert und laut Schwartz mit besonderer Vorsicht behandelt: Bei ihnen handelt es sich um die üblichen blauen Wahlkuverts, die nicht verklebt werden und daher sogar leichter zu manipulieren wären als Briefwahlkarten.

Möglichkeit Briefwahl

Wer den vorgezogenen Wahltag verpasst hat und am kommenden Sonntag dennoch verhindert ist, könne noch die Briefwahl nutzen, sagte Wolfgang Schwartz von der Wahlbehörde. Die Wahlkarte muss dann am Wahlsonntag fristgerecht bis spätestens 16.00 Uhr bei der zuständigen Wahlbehörde eingelangt sein.

Alle ordentlichen Wahllokale am 5. Februar werden von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet haben. Mit Wahlkarte kann man am 5. Februar in 27 Wahlkartenwahllokalen zur Urne schreiten. Wahlkarten im Briefwahl-Kuvert können in allen Sprengeln abgegeben werden.

So viele Wahlberechtigte wie noch nie

Bei der Grazer Gemeinderatswahl am 5. Februar sind 222.856 Männer und Frauen wahlberechtigt - so viele wie noch nie - mehr dazu in Graz-Wahl: 222.856 Wahlberechtigte. Dem Votum stellen sich zehn Parteien, neben den „Etablierten“ ÖVP, KPÖ, FPÖ, SPÖ und Grünen sowie den Piraten stehen bei der um ein Jahr vorverlegten Wahl neue Listen am Stimmzettel: NEOS, Liste „WIR“, Einsparkraftwerk und Liste Tatjana Petrovic.

