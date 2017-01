Knapp 66.000 Steirer gegen CETA und TTIP

Viele Österreicher haben keine Freude mit den geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA: Über eine halbe Million Menschen unterzeichneten österreichweit das Volksbegehren dagegen - in der Steiermark waren es knapp 66.000.

Genau 65.562 Steirer unterschrieben das Volksbegehren gegen die Freihandelsabkommen, das sind 6,8 Prozent der Stimmberechtigten. Es landet somit in der Steiermark auf Rang 15 unter den bisher 39 durchgeführten Volksbegehren und ist das erfolgreichste seit 2004 - damals hatten 84.000 oder 9 Prozent das Pensions-Volksbegehren unterschrieben. Die erfolgreichsten Volksbegehren bleiben in der Steiermark mit Abstand die Anti-Draken-Initiative 1986 mit 244.000 Unterschriften sowie das Begehren gegen das Wiener Konferenzzentrum im Jahr 1982 mit 217.000 Nein-Stimmen.

Mehr Unterschriften in ländlichen Regionen

Das TTIP/CETA-Votum bewegte nach Bezirken betrachtet die Steirer unterschiedlich - am größten sind die Vorbehalte gegen das Freihandelsabkommen offenbar in den ländlichen Regionen: So haben in den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Deutschlandsberg zwischen 8,3 und 8,7 Prozent der Stimmberechtigten unterschrieben, in Graz waren es hingegen nur 5,3 Prozent.

Halbe Mio. Österreicher unterschrieb

Österreichweit unterzeichneten rund 562.000 Menschen das TTIP/CETA-Volksbegehren - das bedeutet, dass sich der Nationalrat damit beschäftigen muss, weil die dafür notwendige Stimmenhürde von 100.000 deutlich genommen wurde - mehr dazu in 8,88 Prozent haben unterschrieben (news.ORF.at)