Ertappter Einbrecher schlug Frau

Ein 31-jährige Frau aus Bad Gleichenberg musste mit Prellungen ins Spital gebracht werden, nachdem sie einen Einbrecher in ihrem Haus überrascht hatte. Der Mann schlug die Frau, ehe er flüchtete.

Die 31-Jährige hatte am Dienstag in den Morgenstunden ihr Haus in Bairisch Kölldorf, einem Ortsteil von Bad Gleichenberg im Bezirk Südoststeiermark, verlassen. Um 10.10 Uhr kehrte sie zurück. Die Zwischenzeit hatte der Einbrecher genutzt, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen.

Frau stürzte nach Schlägen zu Boden

Die Frau bemerkte bei ihrer Rückkehr, dass die Tür zum Keller aufgebrochen war und ging, begleitet von ihrem Hund, nachschauen. Dabei überraschte sie den Einbrecher. Doch dieser schlug der 31-Jährigen ins Gesicht, sodass sie zu Boden stürzte. Dann flüchtete der Mann.

Fahndung blieb ergebnislos

Eine großangelegte Fahndung blieb ergebnislos. Die 31-Jährige wurde im Landeskrankenhaus Feldbach behandelt, sie erlitt eine Schädel- und eine Knieprellung.

Täterbeschreibung

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Mann, rund 180 Zentimeter groß, 45 bis 50 Jahre alt, rundes Gesicht, helle Oberbekleidung, schwarzer Rucksack. Zeugenhinweise sind an die Polizeiinspektion Bad Gleichenberg unter der Telefonnummer 059133/6121 erbeten.