Oper Graz: Oksana Lyniv wird neue Chefdirigentin

Am Donnerstag ist die Entscheidung gefallen, wer dem bisherigen Chefdirigenten der Grazer Oper, Dirk Kaftan, nachfolgen wird: Oksana Lyniv wird in Graz bald als erste weibliche Chefdirigentin den Ton angeben.

Ab der Saison 2017/2018 wird die in der Ukraine geborene Dirigentin dem Grazer Philharmonischen Orchester vorstehen. Ein Auftrag, dem sie voller Tatendrang entgegenblickt: „Nach vier spannenden, intensiven und erfolgreichen Jahren an der Bayerischen Staatsoper in München an der Seite von Kirill Petrenko fühle ich mich besonders glücklich und geehrt, dass meine erste Position als Chefdirigentin in Graz sein wird – an einem Haus mit so renommierten Künstlern und einem so hohen künstlerischen Niveau auf allen Ebenen", betont Lyniv.

Oper Graz

Aufgrund ihrer Herkunft fühle sie sich der österreichischen Kultur und Tradition sehr verbunden, „da Galizien bis 1918 zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte. Die Stadt Lemberg (Lwiw) und meine Heimatstadt Brody, die auch die Heimatstadt des Schriftstellers Joseph Roth ist, haben sehr viele historische und kulturelle Bezüge zur österreichischen Geschichte sowie im Speziellen zur Stadt Graz“ - österreichische Komponisten wie Mozart oder Mahler hätten schon immer zu Lynivs Lieblingskomponisten gezählt.

Erfolgreiche Laufbahn

Ihre musikalische Laufbahn führte Oksana Lyniv von der Lemberger Musikakademie in der Ukraine nach Deutschland, wo sie ein Aufbau- und Meisterklassenstudium in Dresden abschloss. Von 2008 bis 2013 war sie als Dirigentin und Stellvertreterin des Chefdirigenten an der Nationaloper Odessa engagiert. Seit 2013 ist sie an der bayerischen Staatsoper tätig.

Oksana Lyniv im Interview mit „Radio Steiermark“-Redakteurin Ilse Amenitsch

Lyniv wurde bereits mit mehreren Preisen und Stipendien bedacht. So gewann sie 2004 etwa den 3. Preis des renommierten Gustav-Mahler-Wettbewerbs für Nachwuchsdirigenten in Bamberg.

Link: