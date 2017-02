Bank in Graz-Mariatrost mit Pistole überfallen

Am Donnerstag ist gegen 12.00 Uhr eine Raiffeisenbank in Graz-Mariatrost überfallen worden. Der mit einer Pistole bewaffnete Täter flüchtete zu Fuß. Eine Alarmfahndung wurde ergebnislos abgebrochen.

Der Mann war in die Raiffeisen-Filiale in der Mariatroster Straße gestürmt und hatte erst noch mit einem Schalterbediensteten gesprochen und etwas von einem „Überfall“ gesagt. Der Bedienstete reagierte offenbar nicht gleich, weshalb der Räuber eine Faustfeuerwaffe deutlich sichtbar über das Schalterpult auf den Angestellten richtete und Bargeld forderte. Zwei weitere Angestellte, die in ihren Büros saßen, wurden zu Augenzeugen.

Angestellte unter Schock

Der Täter konnte zu Fuß und mit dem Bargeld in unbekannter Höhe - verpackt in einem mitgebrachten gelben Plastiksack - flüchten. Eine erste Alarmfahndung blieb ergebnislos. Verletzt wurde nach erster Auskunft niemand; die Angestellten würden laut Polizei aber unter Schock stehen. Weitere Ermittlungen laufen.

Personenbeschreibung:

Am frühen Nachmittag waren die Ermittler noch dabei, die Bilder aus der Überwachungskamera auszuwerten: Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und war mit einer schwarzen Lederjacke. Um sich zu maskieren, trug er eine Baseballkappe, einen aufgeklebten dunklen Schnurrbart und eine Brille. Die Stimme wurde als hoch, fast weiblich beschrieben. Der Täter sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.