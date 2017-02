Kollision auf Piste: Skifahrer schwer verletzt

Ein Skifahrer aus dem niederösterreichischen Neunkirchen ist am Donnerstag im obersteirischen Skigebiet Stuhleck in Spital am Semmering schwer verletzt worden. Er war mit einem Snowboarder aus Ungarn zusammengestoßen.

Die beiden Wintersportler waren gegen 10.50 Uhr auf der sogenannten Steinbachalm-Abfahrt am Stuhleck talwärts unterwegs gewesen. Auf Höhe der Sesselbahnstütze stießen sie dann plötzlich aus derzeit noch unbekannter Ursache zusammen.

Skifahrer brach sich den Kiefer

Dabei erlitt der 26-jährige Skifahrer eine Fraktur des Unterkiefers. Er wurde von der Pistenrettung Spital am Semmering ins Tal transportiert und musste medizinisch versorgt werden. Der 29-jährige Snowboarder blieb unverletzt.