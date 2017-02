Fahrerflucht: Frau auf Schutzweg angefahren

Ein Taxifahrer hat Samstagfrüh in Graz eine 19-Jährige auf einem Schutzweg angefahren und ist danach weitergefahren. Die Frau wurde auf die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt. Der Lenker hielt nur kurz an - ohne ihr zu helfen.

Hinweise an Polizei: Die Polizei ersucht Zeugen des Unfalls, sich bei der Verkehrsinspektion Graz I unter 059 133/65 41 10, zu melden.

Die Frau aus dem Bezirk Liezen wollte gegen 4.00 Uhr über den Schutzweg bei der Kreuzung Opernring-Burggasse-Franz-Graf-Allee gehen. Etwa in der Mitte des Schutzweges fuhr das Taxifahrzeug auf sie zu.

Über Motorhaube geschleudert

Der Lenker stoppte nicht und fuhr die 19-Jährige an. Durch die Kollision stürzte sie mit dem Oberkörper auf die Motorhaube und wurde dabei schwer verletzt. Der Taxifahrer hielt dann zwar an, laut Angaben der Verletzten gestikulierte er aber nur und stieg wieder in das Fahrzeug ein, um weiterzufahren.

Aufgrund des Schocks konnte die Fußgängerin das Kennzeichen nicht ablesen. Bei dem Unfall brach sich die Obersteirerin den linken Unterschenkel - sie fuhr selbst in das UKH Graz, um sich dort behandeln zu lassen.